Raffica di multe al Vomero: elevati 330 verbali nella serata di sabato

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Napoli in diverse zone della città.

Gli agenti dell'unità operativa Vomero, nella serata di sabato, sono stati impegnati nei controlli alla movida ed i locali controllati, tutti in regola, hanno rispettato l'orario di chiusura previsto dall'ordinanza, mentre sono stati numerosi i verbali elevati al codice della strada.

In Via Aniello Falcone ne sono stati elevati per sosta irregolare 211, mentre in Via Cilea all’altezza di una nota paninoteca, più volte al centro di esposti per la sosta selvaggia, i verbali elevati sono stati 120 ed inoltre sono stati fermati e sanzionati 3 parcheggiatori abusivi.