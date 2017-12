Sversamento dei rifiuti in orari non consentiti, multe al Vomero

Agenti dell’Unità Operativa Vomero della Polizia Municipale di Napoli hanno eseguito un'operazione sullo sversamento dei rifiuti in orari non consentiti.

Sono stati verbalizzati 18 utenti per lo sversamento dei rifiuti solidi urbani al di fuori degli orari e le strade controllate sono state via Gemito, via Ruta, via Rossini, via Altamura, via Pietro Castellino, via D. Fontana, via Cimarosa, Piazza Medaglie D’Oro, via Jemma, via Montedonzelli e via B. Cavallino.

Il titolare di un'attività commerciale, inoltre, veniva sanzionato perché depositava i cartoni per imballo non piegati e fuori dagli orari. Anche in via Bernini sei esercenti venivano sanzionati per la stessa violazione degli orari.