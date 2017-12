Vomero, elevati quasi 400 verbali nel fine settimana

Continuano i controlli nel weekend della Polizia Municipale di Napoli in diverse zone della città interessate alla movida. Gli Agenti della U.O. Vomero sono stati impegnati ed i locali controllati - tutti in regola - hanno rispettato l'orario di chiusura previsto dall'Ordinanza, mentre sono stati numerosi i verbali elevati al codice della strada.

In Via Aniello Falcone ne sono stati elevati per sosta irregolare 167, mentre in Via Cilea all’altezza di una nota paninoteca, più volte al centro di esposti per la sosta selvaggia, i verbali elevati sono stati 128.

Tra Piazza Vanvitelli e via Bernini, invece, i verbali elevati sono stati 107. Sono stati, inoltre, fermati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi e sequestrate somme relative ai proventi illeciti di tale attività.

In via Morghen sono state contestate 4 occupazioni di suolo pubblico. mentre nei pressi di Piazza Immacolata e Piazza Leonardo sono stati contestati 10 utenti per aver conferito i rifiuti fuori dall'orario consentito.