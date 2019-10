Movida, notte di passione al Vomero: 13enne nascondeva coltello negli slip

Dopo gli ultimi episodi di violenza, si intensificano i controlli al Vomero nelle serate dedicate alla movida. Ieri sera, la Questura di Napoli ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di dare una risposta sempre più sinergica ed efficace alle istanze di sicurezza provenienti dalla zona del Vomero, d'intesa tra loro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio operando contestualmente in due diverse aree del quartiere.

Controlli

In particolare gli agenti del commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato diverse soste e posti di controllo tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano (area pedonale) e piazza Leonardo, aree di ritrovo dei giovanissimi. Nel corso dell’attività, tesa al contrasto del fenomeno della “movida violenta”, sono state identificate 225 persone di cui 25 con precedenti; controllati 59 veicoli di cui 7 motoveicoli; sono state elevate 8 contravvenzioni al codice della strada con un sequestro amministrativo di un ciclomotore poiché sprovvisto di copertura assicurativa. Durante l’arco della serata sono stati sorpresi in via Kauffmann e denunciati, ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis del c.d.s. , 2 parcheggiatori abusivi con il sequestro del denaro frutto dell’attività illecita. Infine sono stati controllati 2 esercizi commerciali ed il titolare di uno di questi è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

I carabinieri della compagnia Vomero e del reggimento Campania si sono posizionati ai tornelli della stazione “Vanvitelli” per controllare con il metal detector i ragazzini che stavano per oltrepassarli. Tre teenagers sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Su uno di loro, di appena 13 anni, utilizzando il metal detector è stato possibile rinvenire, negli slip, un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri; un 20enne di Anacapri aveva un coltello a serramanico con lama di 4 centimetri, mentre un 16enne ne aveva uno con lama di 9. un altro giovanissimo, di 16 anni, è stato sorpreso in via Rossini in possesso di un coltellino, tre dosi di marijuana e una di hashish; altri 13 giovani assuntori di droga sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di hashish e marijuana. nello stesso contesto il n.a.s. di napoli ha controllato 2 pub del quartiere elevando sanzioni in uno di 4mila per locali sporchi e cambio della destinazione d’uso di alcune stanze, in un altro per 300 chili di carne, dolci e panini privi di etichettatura. Nell’ambito della sicurezza stradale sono stati fermati e sanzionati 8 conducenti di scooter senza casco.