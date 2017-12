Vomero, nei prossimi giorni l'installazione delle luminarie

Torna la luce al Vomero. A dirlo è il Consigliere comunale di Napoli Luigi Felaco. Ripristinata l'illuminazione pubblica dopo il furto di cavi in via Castellino, nei prossimi giorni saranno installate anche le luminarie in molte strade della zona collinare.

"In questi giorni sono stati rubati 60 metri di cavi elettrici in rame da una cabina in via Pietro Castellino. Il risultato è il blackout di intere aree della Municipalità. In queste ore, l'amministrazione, quella senza soldi, e i servizi hanno lavorato e grazie sempre a questa amministrazione ora è stata ripristinata la normale funzionalità del servizio di illuminazione su tutto il territorio", spiega il consigliere Felaco.

"Per quanto riguarda le luci di natale, nei prossimi giorni, tempo permettendo, i servizi assicurano che provvederanno ad installare le luminarie in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazza Vanvitelli, via Bernini, piazza Muzii, Antignano. A me interessa, poi, far luce invece sui gravi fatti che stanno accadendo nel quartiere, i tentati omicidi, al filo rosso che sembra legare sempre più ragazzi alla violenza".