Trasporti Vomero, nuove soluzioni per le linee bus nel quartiere?

Le problematiche relative ad alcune linee Anm su gomma, segnalate da cittadini e comitati, sono state discusse presso la Commissione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone.



Il confronto ha visto la partecipazione dell'ingegner Annunziata dell'Anm, e sono state affrontate questioni relative ad alcune linee su gomma che o hanno modificato il proprio percorso o sono state soppresse nei quartieri Vomero, Arenella, Scampia e Soccavo.

Come ha precisato il presidente Simeone, "la commissione intende inaugurare un percorso di dialogo con associazioni, comitati, municipalità volto a focalizzare disagi e possibili soluzioni da adottare una volta superate le attuali difficoltà che stanno investendo il trasporto su gomma dell'Anm in città".

Per il Comitato Vomero Arenella, il dottor Ciancio ha auspicato il ripristino dell'originario percorso della linea 181, che aveva una vasta utenza e che fino al 2010, attraversando la zona a traffico limitato di Luca Giordano, collegava efficientemente Vomero e Arenella. Non potendosi realizzare il ripristino del percorso (il 181 è una vettura di grandi dimensioni che avrebbe difficoltà a passare per via Luca Giordano), ipotesi praticabile resta quella di affiancare all'interscambio con il C33 una deviazione della linea V1.