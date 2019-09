Arriva al Vomero la prima libreria pubblica all'aperto

Sabato 7 settembre, alle ore 11.30, presso il Chioschetto dei fiori in Piazza Vanvitelli al Vomero, sarà inaugurata la prima libreria all’aperto realizzata con materiali riciclati e basata sulla sharing economy.

L’iniziativa è nata grazie alla sinergia di Giovanni Estate, Davide Estate, Giancarlo Minniti, Dario Catania e IoCiSto.

L'idea

L’idea è di donare ai frequentatori di Piazza Vanvitelli una piccola libreria pubblica. Grazie alla disponibilità di Giovanni Estate, che ha messo a disposizione una delle facciate dello storico “Chioschetto dei fiori” e Giancarlo Minniti (Ribiciclo), con la sua abilità artigianali nel recuperare oggetti che sarebbero considerati rifiuti donandogli nuova vita, è stato possibile realizzare le mensole dove saranno disposti i libri della libreria “IoCiSto”.

I libri potranno essere letti da chiunque voglia sostare sulla panchina della piazza o, se si vogliono prendere in prestito, si potranno restituire o scambiare con altri libri.

Il servizio

Il servizio è gratuito. L'unica regola è che non se ne possono prendere più di 3. Infatti la campagna promossa con questa iniziativa avrà l’hashtag #Prendi3Libri. L’idea è legata anche al messaggio ecologista spinto dal gioco #Prendi3 che promuove la buona pratica di raccogliere almeno 3 pezzi di plastica quando si va in spiaggia (ma anche al parco, in città, ovunque si voglia…) e “usare i social media in maniera utile all’ambiente, postando la foto dell’azione di salvaguardia ambientale”.

L'obiettivo

Con questa libreria il gruppo di ideatori vuole invitare tutti a leggere all’aria aperta, vivere la piazza e stare in compagnia di chi ama sia i fiori del Chioschetto ma anche i libri. Basta prenderne uno e sedersi comodamente sulla panchina ritinteggiata l’anno scorso da tutti i volontari, godendosi il fresco del Chioschetto. Grazie a questa libreria pubblica in piazza, il Chioschetto si arricchisce di uno spazio culturale, che incentiva le relazioni, nel rispetto della sostenibilità ambientale e il riutilizzo dei materiali, si tende a rendere più concreta l’idea di una comunità che crei occasioni di felicità.