Lavori Tangenziale Via Cilea, chiusura al traffico di alcuni tratti di strada

Al fine di consentire il rifacimento del tappetino di asfalto in corrispondenza dell'immissione in Tangenziale di via Cilea, nei giorni 26 gennaio, 1 febbraio e 2 febbraio sarà necessario chiudere al traffico i tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori.

Per ridurre al minimo gli impatti sulla viabilità, dette limitazioni alla circolazioni saranno effettuate in orario notturno e precisamente dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

In particolare, per consentire la realizzazione dell'intervento sulla corsia in direzione da Corso Europa a via Paolo Tosti, si procederà a deviare il traffico, all'altezza di Largo Martuscelli, su via Belvedere e via Santa Maria della Libera.