Stadio Collana, lavori affidati all'Agenzia per le Universiadi

Comune di Napoli e Regione Campania lavorano alla riapertura, in tempi rapidi, dello Stadio Collana. Saranno affidati all'Agenzia Regionale per le Universiadi, infatti, i lavori di messa in sicurezza della struttura che, dalla prossima primavera, potrebbe tornare ad ospitare diverse attività sport.

Nel servizio della web tv del Comune di Napoli, l'intervista all'assessore allo Sport Ciro Borriello, che ha incontrato ieri il vicepresidente regionale, Fulvio Bonavitacola.

"Il coinvolgimento dell'ARU in fase realizzativa e di contestuale gestione nel periodo di svolgimento dei lavori - si legge in un comunicato della Regione Campania - si rende opportuno in considerazione del possibile utilizzo dell'impianto per attività sportive connesse allo svolgimento delle Universiadi. Nel contempo si procederà a definire col Comune di Napoli la convenzione prevista dall'art. 56 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, essendo comune interesse dei due Enti pubblici garantire la migliore fruizione dell'impianto da parte dell'utenza sportiva. A tale scopo l'ARU nominerà un Direttore dell'impianto che seguirà lo svolgimento dei lavori e curerà l'attuazione della Convenzione per la gestione dell'impianto. Particolare attenzione sara' rivolta ad un'organizzazione dei lavori che possa consentire una contemporanea, anche se parziale e per fasi, utilizzazione dell'importante struttura sportiva".