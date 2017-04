Scassinato il locale di Gino Sorbillo al Vomero: furto di pochi euro

Sorbillo nel mirino dei ladri. Un nuovo tentativo di furto, infatti, si è verificato ai danni del locale "Zia Esterina" al Vomero, in via Luca Giordano. A dare la notizia è stata la trasmissione La Radiazza condotta da Gianni Simioli.

Il noto imprenditore partenopeo Gino Sorbillo ha tenuto a precisare “di non aver ricevuto richieste estorsive". Episodi simili, ha aggiunto Sorbillo, "possono accadere ovunque e non sono legati solo a Napoli", e peraltro sembra opera di persone che mirano a "obiettivi facili" questo "senza mettere in conto che, come in questo caso, possono rischiare pene severe per rubare pochi euro”.

“Questa volta hanno preso di mira Zia Esterina a via Luca Giordano, al Vomero, e hanno rubato solo pochi euro – hanno commentato alla Radiazza Simioli e il consigliere regionale Francesco Borrelli – ma, al di là dei danni materiali, pur importanti, episodi del genere lasciano un senso di impotenza e scoraggiamento che non devono assolutamente prendere il sopravvento”. "I napoletani perbene – hanno concluso – devono continuare a far sentire a Sorbillo la vicinanza delle persone oneste, in modo che continui il suo lavoro a Napoli e nel mondo".