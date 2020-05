Jogging al Collana, l'appello della V Municipalità: "Consentire l'accesso. E gratis per chi ne ha diritto"

La cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 ha riproposto il tema della carenza di spazi per la pratica di attività sportive. In particolare, le polemiche sopravvenute rispetto alla possibilità di praticare la corsa hanno posto il tema all’attenzione della opinione pubblica. Al fine di dare la possibilità di praticare, in sicurezza, nel rispetto delle nome predisposte dai DPCM per il contenimento dell’emergenza Covid, la corsa, la Municipalità 5 richiede, al Governatore della Regione Campania, nonché al Sindaco di Napoli, di consentire l’accesso, regolamentato, in sicurezza alla ristrutturata pista di atletica dello stadio Collana.

"Si richiede altresì, che tale accesso, da parte del concessionario dello stadio, sia consentito gratuitamente a tutti coloro che hanno diritto in questo periodo di emergenza, ai benefici economici e sostegno del reddito. La Municipalità 5 ritiene altresì di reperire ulteriori spazi per i quali proporre, sempre nel rispetto delle norme sopraddette, la pratica sportiva individuale, con distanziamento sociale", spiega a NapoliToday Rino Nasti, consigliere della municipalità Arenella.