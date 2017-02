Centauro 20enne investe anziano: è in prognosi riservata

Un motociclista ha investito un 86enne, ora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli. Il drammatico episodio è avvenuto al Vomero, in via Santo Stefano.

Il centauro ha 20 anni. Dai primi rilievi effettuati dalla municipale pare che abbia perso il controllo del mezzo, da lì l'incidente.

Il pedone è rimasto ferito alla testa. Si trova ora ricoverato in prognosi riservata. La moto del ragazzo è stata intanto sequestrata, e lui sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici.