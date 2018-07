Incendio in un appartamento in via Cilea: i Vigili del Fuoco domano le fiamme

Momenti di paura al Vomero nella serata di martedì a causa di un incendio che si è sviluppato in via Cilea 179, all'interno del parco con ingresso anche da via Belvedere.

Un appartamento ha preso fuoco intorno alle 20,00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio.