Incendio al Vomero, un ferito grave |VIDEO

Incendio in via Belvedere, all'angolo con viale Malatesta, scoppiato per cause ancora da accertare in un'abitazione situata nell'ammezzato del civico 30.

Nell'incendio una persona, R.E. è rimasta ferita in maniera grave. Il 30enne ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato d'urgenza al Loreto Mare.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Mistero sulle case, ma si parla di un possibile cortocircuito ad aver generato le fiamme.