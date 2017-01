Via Luca Giordano, incendiato il gazebo della Pasticceria Scaturchio

Sconcertante episodio in via Luca Giordano ai danni della Pasticceria Scaturchio. Il gazebo esterno al locale nel bel mezzo dell'isola pedonale della strada vomerese, infatti, è stato incendiato nella notte.

A darne notizia è stata la pagina Facebook della nota pasticceria: "La prima giornata di lavoro del 2017, che avrebbe dovuto essere come le altre, si è trasformata in un incubo. Così abbiamo trovato questa mattina, arrivati sul posto, il gazebo situato nello spazio esterno al nostro punto vendita in via Luca Giordano. Oltre i danni ingenti, ad amareggiarci è stato il gesto evidentemente di origine vandalica.

Sul posto, sono arrivati i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno conducendo le indagini a tutto campo. Sarà interessante capire chi e perché ha fatto questo gesto. Confidiamo nelle forze dell'ordine che stanno lavorando per identificare i responsabili.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri clienti, che ci hanno manifestato la loro solidarietà e vi assicuriamo che in tempi brevissimi potrete tornare a gustare le nostre specialità sotto un gazebo nuovo".