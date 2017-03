Incendio in uno dei locali storici del Vomero, Napoli Centrale, situato in via Vincenzo Gemito 34.

Sul posto sono prontamente intervenuti Polizia, Polizia Muncipale e Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme all'interno del locale.

La circolazione in direzione dello stadio Collana è stata interrotta. Ignote al momento le cause del rogo.