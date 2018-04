Attimi di paura questa mattina nel cuore del Vomero, per un'auto che ha preso fuoco in strada.

Il fatto è avvenuto all'incrocio tra via Caldieri e via Mascagni, come segnalato da alcuni residenti della zona sulla pagina Facebook "Sei del Vomero se...".

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.