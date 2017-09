"Napoli non è fatta per il rock", addio all'Hades live music pub

"Napoli non è fatta per il rock". In questo messaggio pubblicato su Facebook dai gestori dell'Hades live music pub di via Gemito, c'è tutta l'amarezza per l'imminente chiusura del locale, molto amato dai giovani amanti della musica rock e alternativa. Ne è poi nata un'accesa discussione con gli avventori del locale, che chiedono ai gestori di proseguire nel loro percorso, magari ampliando le serate dedicate agli artisti e alle band che propongono musica "originale".

Sono tanti i locali e gli esercizi commerciali che stanno chiudendo in città, in questo funesto 2017, per colpa della crisi dei consumi o, in taluni casi, di gestioni poco lungimiranti.