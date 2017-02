Gomorra sbarca al Vomero: il dispositivo di traffico per le riprese

Gomorra sbarca nelle strade del Vomero. Nella giornata di martedì 14 febbraio, infatti, alcune scene della terza edizione della fortunata serie tv, saranno girate nella zona collinare.

Le strade interessate in maniera particolare saranno via Solimena, nel tratto compreso tra via Kerbaker e via Sacchini, e dintorni.

Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico. Dalle 7 alle 19 del 14 febbraio, dunque, e comunque fino a cessate esigenze, è disposta:

• l'interdizione al transito veicolare in via Solimena nel tratto compreso tra via Kerbaker e via Sacchini;

• il divieto di sosta con rimozione forzata in via Solimena nel tratto compreso tra via Kerbaker e via Sacchini, con delocalizzazione degli stalli di sosta riservati ai portatori di handicap negli spazi più prossimi ricavati al di fuori della suddetta area;

• il senso unico di marcia in direzione Solimena in via Sacchini, con obbligo di svolta a sinistra alla confluenza con via Solimena.