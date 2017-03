Gomorra torna al Vomero: set in Fonoteca

Gomorra torna al Vomero per girare alcune scene della terza edizione.

La troupe dell'amatissima serie tv è in via Morghen, per alcune riprese all'interno e all'esterno del noto locale "Fonoteca".

Dopo la rapina in banca sempre al Vomero e alcune scene girate nel vesuviano, la produzione della serie tv targaga Cattleya, ha deciso di allestire il set in uno dei locali maggiormente "in" della movida vomerese.

GOMORRA TORNA AL VOMERO, LE FOTO