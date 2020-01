"Cinesi di m...": scritte ingiuriose e razziste contro il locale giapponese che aprirà al Vomero

"Insulti razzisti, bestemmie, inni alla droga ed ai roghi. Ci siamo risvegliati così: decine di scritte rivestono il nuovo locale che apriremo al Vomero a Napoli. Siamo in pieno centro, a piazza Fuga. “Cinesi di merda”, “Porco io”, “w la droga”, “meno polizzei”. "Il tutto nasce da ragazzi habituè del bar che c’era prima e che ha chiuso. Da un lato sorrido per la bravata, dall’altro elimino con l’alcol l’ennesima stupida ferita che lascia questa città. L’innovazione a tanti fa paura, ma non accettare cambiamenti ed evoluzioni, è sintomo di ignoranza. Ho deciso di aprire al Vomero, proprio dove anni fa ho lottato in prima linea, organizzando flash mob contro l’illegalità. Continuerò a farlo. #Noncifermanessuno, mi dice intanto un amico. Forza Napoli", è il post con il quale Enrico Schettino proprietario del marchio Giappo Sushi bar denuncia quanto accaduto al Vomero, dove sta per aprire il suo nuovo locale.