Contrasto all'abusivismo, rimossi gazebo al Vomero e all'Arenella

Nel fine settimana, nei quartieri Vomero e Arenella, personale della Polizia Municipale di Napoli - Unità Operativa Vomero/Arenella coordinato dal Cap. Cortese, ha svolto delle operazioni atte al contrasto dell’abusivismo.

Sono stati rimossi dei gazebo in Piazza Muzii, Piazza Medaglie D’Oro e Via Scarlatti per occupazione di suolo pubblico non autorizzata.

Durante i controlli nelle zone interessate sono stati elevati anche 120 verbali per violazioni al Codice della Strada.