Rubano 1000 euro di profumi in un negozio in via Scarlatti: arrestati

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto due persone di nazionalità ucraina, di cui una già nota alle forze dell'ordine, responsabili di furto pluriaggravato.

Gli operanti li hanno bloccati all’esterno di un grande magazzino in via Scarlatti, dove immediatamente prima avevano rubato profumi per un valore di 1.000 euro, nascondendoli all’interno di una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Gli arrestati sono ora in attesa del rito direttissimo.