Furto nella notte a Maccheese in via Cilea: forzata la saracinesca

Nuovo furto ai danni di un esercizio commerciale al Vomero. L'ultima vittima in ordine di tempo è Maccheese in via Cilea, il nuovo locale aperto da poco più di una settimana.

Dei ladri si sono introdotti all'interno del negozio forzando la saracinesca, prima di avventarsi sulla cassa e scappare via.

A denunciare lo spiacevole episodio è stata proprio la pagina Facebook del locale, postando alcune foto del raid: "Ecco cosa è accaduto questa notte... erano in 2 e dopo aver forzato la saracinesca sono riusciti ad entrare nel locale. Stamattina sarebbe stata la nostra prima apertura mattutina al pubblico, ma dobbiamo sistemare alcuni danni subiti e quindi speriamo di aprire per stasera a cena. Un ringraziamento particolare va a tutto il vicinato che ci ha avvertiti il prima possibile. Il vostro affetto ci riempe di gioia".