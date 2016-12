Furto nella Chiesa di S. Maria della Libera: rubati ex voto e porta ostie

Ex voto, un portaostie ed un computer portatile. Questo il bottino del furto che ignoti hanno messo a segno ai danni della frequentatissima Chiesa di Santa Maria della Libera, in via Belvedere al Vomero.

Nel corso del furto, avvenuto nei giorni scorsi e denunciato dal sacrestano alle forze dell'ordine, come racconta Il Mattino, è stato spaccato anche un vetro che custodiva una statua di Santa Rita, al fine di rubare tutti i manufatti in argento donati dai fedeli.

Il vetro è stato prontamente ripristinato, mentre si cercano ancora i responsabili del vile gesto.