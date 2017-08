Vomero, arrestati due giovani ladri d'appartamento durante un 'colpo'

La Polizia di Stato del Commissariato Vomero, in collaborazione con gli agenti del Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti intorno alle 4.00 di questa mattina in Via Santo Stefano, per la segnalazione di ladri in appartamento.

Gli agenti, su segnalazione del 113, hanno raggiunto prontamente lo stabile notando all’esterno dello stesso un’impalcatura edile, e la tapparella di un appartamento al primo piano divelta.

I poliziotti hanno cinturato lo stabile e i due ladri, sentendosi braccati, si sono arresi, scendendo dall’impalcatura da cui erano saliti.

I due, di 23 e 27 anni, entrambi napoletani con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato e danneggiamento.

Gli agenti, hanno rinvenuto all’interno di una calza di nylon trovata nello zaino indossato dal 23enne, due orologi, un Omega ed un Racheta, entrambi rubati presso l’abitazione e restituiti alla vittima.