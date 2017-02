Frutta, verdura, cornetti e pizzette: scatta il sequestro

Nell’ambito delle attività di contrasto alla vendita di prodotti alimentari in contatto con inquinanti ambientali ed atmosferici, personale della Unità Operativa Vomero ha effettuato numerosi sequestri di merce in varie strade del Vomero e dell'Arenella.

In via Solimena, via G. Menzinger, via Pietravalle e Largo Antignano, gli Agenti hanno sequestrato 14 casse di frutta e verdura per un totale di 120 kg.

Su un mezzo non idoneo al trasporto, inoltre, sono stati sequestrati 600 pezzi tra cornetti, brioches e pizzette. Il tutto è stato distrutto a mezzo di un compattatore ASIA.