Controlli al mercatino di Antignano: sequestrati e distrutti 200 kg di frutta

Continua l’azione di controllo del territorio da parte degli agenti dell’Unità Operativa Vomero/Arenella della Polizia Municipale napoletana finalizzati al controllo delle occupazioni di suolo delle attività commerciali.



Nello specifico, gli agenti hanno controllato le attività all’interno del mercatino di Antignano e zone limitrofe.



Dai controlli effettuati sono emerse varie irregolarità: nella fattispecie venivano elevati 13 verbali ai sensi dell’art. 20 C.d.S. per occupazione suolo pubblico; è stato fermato un venditore di frutta e verdura a bordo del proprio veicolo sprovvisto di autorizzazione amministrativa e la merce, circa 200 chili, è stata sequestrata e distrutta in quanto alimenti a contatto con gli agenti atmosferici dannosi per la salute dei consumatori.



Nel corso degli ulteriori accertamenti è stato poi sequestrato il veicolo in quanto sprovvisto di assicurazione e revisione periodica.



Per le occupazioni di suolo contestate seguirà segnalazione all’ufficio COSAP e sarà fatta segnalazione anche agli uffici della Direzione Centrale per ulteriori provvedimenti di competenza.