Floridiana, restyling e riapertura ingresso di via Cimarosa: la gioia dei vomeresi|FOTO

All'ingresso una piccola folla impaziente: vomeresi doc, qualcuno che ci ha cresciuto i figli e poi anche i nipoti, chi si prende cura delle numerose colonie felini, anziani, ragazzini già muniti di pallone, coppiette, mamme coi bimbi in passeggino. Un po' di ritardo (poco più di 10 minuti) nel taglio del nastro ha suscitato qualche malumore. Poi tutti verso il cosiddetto "pratone". Tra chi si sdraia al sole e chi calcia il pallone, al centro del prato, riarso dalla calura e tristemente giallo, troneggiano le radici di quello che è stato uno dei più bei pini della città, rifugio di uccelli e formidabile cono d'ombra nelle ore più assolate. Forse quelle radici saranno trasformate in un'opera d'arte, per ora restano transennate.

Torna accessibile dunque al pubblico anche l'ingresso di via Cimarosa della Floridiana. Dopo la lunga chiusura dal dicembre scorso e i lavori di messa in sicurezza, è dunque nuovamente possibile raggiungere il grande prato davanti al Museo Duca di Martina.

Presenti al taglio del nastro dal cancello di ingresso di via Cimarosa con la direttrice regionale dei Musei della Campania Marta Ragozzino ed il Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Paolo De Luca, anche il sindaco de Magistris, oltre a Marco Gaudini dei Verdi e Mario Coppeto di Sinistra in comune.