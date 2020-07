Villa Floridiana, riapre un'altra parte del parco: torna accessibile l'ingresso di via Cimarosa

Buone notizie per il quartiere Vomero e per l'intera città di Napoli. Venerdì 3 luglio, infatti, un'altra parte della Villa Floridiana sarà riaperta al pubblico. Tornerà accessibile anche l'ingresso di via Cimarosa.

Dopo la lunga chiusura dal dicembre scorso e i lavori di messa in sicurezza, sarà nuovamente possibile raggiungere il grande prato davanti al Museo Duca di Martina.

Venerdì prossimo, alle ore 11,00, ci sarà anche il taglio del nastro dal cancello di ingresso di via Cimarosa con la direttrice regionale dei Musei della Campania Marta Ragozzino ed il Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Paolo De Luca.

Il parco, nel frattempo, resterà chiuso mercoledì 1 e giovedì 2 luglio per completare i lavori di sistemazione.

"La politica dei piccoli passi quando concreti porta sempre i risultati sperati. Grazie alla Direttrice Marta Ragozzino per l’impegno profuso nella restituzione di un bene fondamentale per la città, ma soprattutto per il territorio collinare", è il commento del Presidente della V Municipalità Paolo De Luca.