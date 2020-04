Cento ordini in 20 minuti, lunghe file di riders davanti al Puok Burger store: le scuse di Cerrone

I possibili rischi del delivery, attraverso le ordinazioni tramite app, si sono concretizzate al Vomero davanti ad uno dei take away più noti della città. Parliamo del Puok burger store, letteralmente assaltato dai riders, in attesa di ricevere le ordinazioni da consegnare poi ai clienti.

A spiegare l'accaduto e a scusarsi anche con i clienti, visto che molti ordini non è stato possibile evaderli, è il proprietario, Egidio Cerrone con una diretta Facebook: "Chiediamo scusa per tutti gli ordini che non è stato possibile accettare. In 20 minuti sono arrivati quasi 100 ordini insieme, accettati dall'app in automatico. E' andata in tilt l'app e si sono presentati tutti assieme i rider. Anche se non è colpa nostra abbiamo chiesto di mantenere le distanze. E' giusto chiedere scusa, anche se non dipende da noi. Stiamo cercando con Uber di capire come evitare questi problemi in futuro e distanziare al meglio gli ordini nel tempo".