Napoli-Juve, la lunga notte di festa del Vomero: centinaia di persone in Piazza Vanvitelli

Lunga notte di festa anche al Vomero per la vittoria del Napoli in Coppa Italia nella finalissima contro la Juve.

Centinaia e centinaia di persone, molti dei quali giovanissimi, hanno festeggiato in piazza Vanvitelli, affollando uno dei luoghi simbolo del quartiere collinare, come già accaduto in altre occasioni del passato sia per importanti successi del club partenopeo, che per quelli della Nazionale.

Protocolli anti-assembramenti saltati anche qui, come in altri punti della città.

