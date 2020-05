Fase 2, il Vomero ai tempi del Coronavirus|FOTO

Complice la giornata primaverile, nel secondo giorno della Fase 2 le strade del Vomero risultano decisamente affollate. Tranquille, rilassate e sorridenti, le persone hanno voglia di amici, sole e – soprattutto – di caffè. Non si respira paura o tensione, ma speranza e voglia di normalità.

La mascherina per molti, in particolare uomini, si è subito trasformata in un simbolo di eleganza, sfoggiata in abbinamento alla giacca o agli occhi. Non mancano i modelli ironici, con messaggi più o meno espliciti.

Ad indossare la mascherina, comunque, i più bravi sono i bambini: impeccabili, anche i più piccoli, e per niente infastiditi dal dispositivo che invece molti anziani e tante donne, di ogni età, ancora non usano correttamente.

La voglia di passeggiare è stata irresistibile anche gli iper-scrupolosi come la signora che, armata di Amuchina, prima di accomodarsi con il marito al fresco degli alberi di via Luca Giordano ha disinfettato con cura l’intera panchina.