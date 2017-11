Vomero e Arenella, identificati 5 minorenni intenti a consumare droghe

Continua l’azione dell’Unità Operativa Tutela Minori della Polizia Municipale di Napoli per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti da parte di minorenni, intensificando i controlli nel weekend e nei luoghi di abituale ritrovo dei giovanissimi.

In questo fine settimana l’attività degli agenti si è concentrata nei quartieri Vomero e Arenella dove, in Piazza Immacolata e Piazza Medaglie d’Oro, sono stati identificati 5 minori trovati in possesso e intenti a consumare sostanze psicotrope.

Nella circostanza due adolescenti, appena quindicenni, hanno dichiarato di aver acquistato la sostanza da un coetaneo che, all’arrivo degli uomini della Municipale, si è dato alla fuga e sul quale sono in corso indagini per accertarne l’identità.

Hashish e cannabis sono stati poste in sequestro dagli agenti, mentre i minori, tutti residenti nel quartiere collinare, sono stati affidati ai rispettivi genitori che sono stati informati sui fatti, e saranno segnalati alla competente Procura per i Minorenni.