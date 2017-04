Motociclista investe una donna e scappa: denunciato

Ha investito, in sella alla sua moto, una donna, per poi fuggire senza prestarle soccorso. L'episodio è avvenuto stamane tra via Gemito e via Cilea: il centauro, 46 anni, è stato identificato e denunciato.

La vittima, 40 anni, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli: per lei soltanto leggeri traumi. Guarirà in sette giorni.

La polizia municipale è rapidamente risalita all'investitore. Si tratta di un 46enne rintracciato nell'abitazione della convivente a Fuorigrotta. Denunciato, gli è stata ritirata la patente. Inoltre la moto, risultata essere priva di assicurazione, è stata sequestrata.