Crollo riflettore su campo di calcetto, sta meglio il 17enne ferito

Soltanto tanto spavento, per fortuna, per il 17enne colpito al Vomero da un riflettore del campo di calcetto in cui stava giocando con degli amici. Ricoverato inizialmente in codice rosso al Cardarelli, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Il giovane, quando è avvenuto l'incidente, stava per iniziare un torneo natalizio nel campo annesso ad un parrocchia. Erano le 9.30 quando il palo che reggeva il riflettore è caduto.

La struttura, di proprietà della chiesa Santa Maria della Libera in via Belvedere, è in comodato d'uso ad una società. Sono intervenuti sul posto i vigili urbani dell'Unità operativa Vomero, diretta da Gaetano Frattini, che hanno posto sotto sequestro il campetto, gli spogliatoi e la sede dell`associazione.