Crolli a causa del maltempo in via Caccavello, a pochi passi dalla Certosa di San Martino e da Castel Sant'Elmo. Intorno alle ore 15.00, vaste porzioni di intonaco si sono staccate da un edificio per rovinare sulle automobili ferme in sosta. Per fortuna non si registrano feriti.

Chiuso per motivi precauzionali un negozio di souvenir della strada.

