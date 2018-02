"Vie secondarie del Vomero abbandonate": la denuncia di una commerciante

La crisi ha piegato le gambe a numerosi commercianti del Vomero ed in particolare a coloro che hanno gli esercizi commerciali nelle strade secondarie. È la denuncia dei commercianti della zona, in particolare quelli che hanno i propri negozi nelle strade secondarie delle due arterie principali: via Luca Giordano e via Scarlatti. Secondo gli esercenti la zona è ormai abbandonata a se stessa a favore di una concentrazione di negozi nelle due strade interessate dalla ztl.

La continua chiusura di esercizi commerciali, anche storici, sta desertificando le strade innescando una reazione a catena che aggrava anche le condizioni di sicurezza di queste strade. Da qui poi una svalutazione delle proprietà nel disinteresse generale. Un appello ad un intervento delle istituzioni nel provare a far ripartire anche queste zone che sono diventate meno attrattive per il commercio cittadino.