Vomero, partita l'edizione 2017 di Chocoland – La terra dei golosi | FOTO

E’ partita per le strade del Vomero la nona edizione di “Chocoland - La Terra dei golosi”, la principale rassegna del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato, in programma nel quartiere collinare dal 27 ottobre al 1 novembre 2017.

Per sei giorni, le tipiche casette in legno presenti in via Luca Giordano e via Scarlatti ospiteranno oltre 50 aziende provenienti da tutta Europa. Tra gli eventi e gli appuntamenti previsti per l’occasione, tra cui laboratori gratuiti, live performance, animazione, show cooking aperti al pubblico e curati da grandi maestri pasticcieri.

"Chocoland - spiega il presidente della V Municipalità Paolo De Luca - è una manifestazione oramai consolidata sul nostro territorio. Quest'anno ci aspettiamo una ulteriore crescita, in riferimento anche agli aspetti relativi alla mobilità. Invito, a questo proposito, tutti i visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici o a parcheggiare nelle aree limitrofe al quartiere. Il nostro obiettivo è il massimo coinvolgimento del territorio, per favorire una necessaria sinergia tra chi organizza la kermesse, i residenti e i commercianti".