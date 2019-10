Parte Chocoland al Vomero e c'è anche Forrest Gump!

Torna per le strade del Vomero il tradizionale appuntamento con "Chocoland - La terra dei golosi".

La fiera del cioccolato, giunta alla sua 11esima edizione, è partita martedì e durerà fino a domenica 3 novembre.

Tantissimi gli appuntamenti che animeranno gli stand dislocati in via Scarlatti e via Luca Giordano.

L'evento sarà dedicato in particolare quest'anno al cinema. Tra le curiosità ed attrattive c'è anche il sosia di Forrest Gump! Seduto su una panchina, racconterà la sua storia a chi vorrà ascoltarla.