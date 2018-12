Castel Sant'Elmo si illumina di luci colorate per il periodo natalizio

Castel Sant'Elmo s'illumina ed illuminerà la città in questo periodo natalizio.

Grazie all'impegno della V Municipalità di Napoli e di Unicoenergia ed alla disponibilità del Polo Museale della Campania, a partire da martedì 18 dicembre alle 17,30, infatti, la storica struttura che si erge su piazzale S. Martino risplenderà con l’accensione di installazioni luminose colorate che renderanno spettacolare la vista del Castello da ogni parte della città.



"Un'operazione artistica ed attrattiva allo stesso tempo, nella quale il Polo Museale della Campania, la Municipalità 5 e Unicoenergia hanno creduto sin dall'inizio e che si appresta a diventare realtà - scrive il Presidente della V Municipalità Paolo De Luca su Facebook - . Tutto ciò a completamento di un percorso virtuoso posto in essere dalla Municipalità che, non più di sette giorni fa, aveva dato il via all’accensione delle luminarie installate presso le strade di Arenella e Vomero, con il contributo di commercianti e Confcommercio".

"L'auspicio - conclude De Luca - è che quello del 2018 possa essere un Natale unico, splendente, in grado di dare ulteriore slancio alla vitalità del territorio collinare".