Via Solimena, cadono calcinacci da un edificio: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita nella serata di sabato nel cuore del Vomero, a causa della caduta di alcuni calcinacci da un edificio.

Il fatto è accaduto in via Solimena, a pochi passi dall'angolo con via Luca Giordano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna, ed i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l'area, dopo le operazioni di messa in sicurezza.