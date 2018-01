Caduta di cornicioni in via Luca Giordano questa mattina. Non si sono registrati feriti o danni, nonostante attimi di spavento tra i pedoni che in quel momento percorrevano la strada vomerese.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area.