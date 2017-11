Vomero, cade albero sul marciapiede in via Enrico Alvino

Un albero è caduto questa mattina nel cuore del Vomero, in via Enrico Alvino all'altezza del civico 2.

A postare l'immagine sul gruppo Facebook "Vomero - Arenella (gli antichi valori)", è stata una residente della zona, Elettra Attanasio.

"Ecco cosa e' successo stamattina in via Enrico Alvino, civico 2, dove ci sono due scuole. Poteva esserci una strage! Quante volte ho segnalato questo grave problema senza che mai nessuno mi ascoltasse. Ecco e' successo quello che per incuria non e' mai stato fatto: potare gli alberi in questa strada", scrive la signora Attanasio.