Cadavere in un'auto in via Conca: ipotesi overdose

Macabra scoperta in via Sebastiano Conca al Vomero. All'interno di un'auto è stato trovato il cadavere di un uomo. Si tratta, come riportato dal Mattino, di un pregiudicato per reati di droga.



A notare la salma e chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti. Secondo i primi accertamenti, sul corpo non ci sono segni di violenza. La morte potrebbe essere sopraggiunta – questa l'ipotesi più accreditata dai sanitari – per un'overdose di stupefacenti.