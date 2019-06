Bus Vomero-Miseno, riparte il servizio estivo di collegamento giornaliero

Eav comunica che a partire da sabato 15 giugno riprende il collegamento bus giornaliero Vomero–Miseno, il servizio su gomma tra il quartiere collinare e la zona balneare flegrea.

GLI ORARI

- andata da piazza Muzii alle ore 8.00, 9.00, 10.00 e 11.00

- ritorno da Miseno alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00

PERCORSO E FERMATE

P.zza Muzii (capolinea) – P.zza Arenella (palina ANM) – Via Piscicelli (palina ANM altezza civico 98) – Via Altamura (pensilina altezza distributore TOTAL ERG e palina ANM di fronte distributore Q8) – Via Rossini (palina ANM di fronte Piscina) – Vico Acitillo (palina ANM altezza pasticceria De Michele) - Via Gemito (Palina ANM altezza Elettrodomestici Galiano) – Via Cilea (pensilina altezza civico 56 e palina ANM altezza civico 118) – Via Piave (palina ANM altezza civico 12, palina ANM df civico 81, palina ANM altezza civico 186, palina ANM altezza Bar civico 236 – Viale Traiano (palina ANM altezza case popolari) – Loggetta (palina ANM altezza edicola) – Via Terracina (palina ANM di fronte distributore ESSO) - imbocco tangenziale-capolinea Miseno.

COME ACQUISTARE I TITOLI DI VIAGGIO

I titoli di viaggio saranno acquistabili a bordo al costo di € 3,50 per corsa singola

CORSE STRAORDINARIE

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, inoltre verranno effettuate, in via straordinaria, le seguenti corse:

- andata da piazza Muzii alle ore 8.00 e 10.00;

- ritorno da Miseno alle ore 15.00 e 17.00.