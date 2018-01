Vomero, minaccia gli agenti della Polizia Municipale con uno spray al peperoncino

Personale della Polizia Municipale Unità Operativa Vomero, nel prestare assistenza ai Vigili del Fuoco in Via Mascagni, ha notato un'auto in sosta marca Chevrolet, con targa tedesca, che creava intralcio alle operazioni. Durante la perlustrazione del veicolo, gli agenti notavano sul paraurti un sistema antisfondamento ed all’interno del veicolo una targa dalle caratteristiche italiane, dotata di un sistema meccanico di rotazione della stessa.



Mediante l’intervento di carro gru il veicolo è stato prelevato al fine di poter proseguire con le successive indagini ed accertamenti. Il conducente, un 40enne di nazionalità italiana, giunto sul posto, si è qualificato quale appartenente ai servizi segreti americani aggiungendo che il veicolo era provvisto di targhe di copertura. Inoltre, ha affermato di usare il sistema di rotazione della targa in modo da poter parcheggiare, al fine di evitare la verbalizzazione del veicolo.

Gli agenti, nell’immediatezza, si sono interfacciati con i Carabinieri per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Il conducente ha cercato di darsi alla fuga, ma fermato dopo pochi metri, l'uomo ha minacciato gli agenti con uno spray al peperoncino, fino alla resa avvenuta dopo pochi minuti.

Da indagini successive e congiunte con personale della Polizia Militare Americana, si è scoperto che il conducente del veicolo non era appartenente alle forze dell’ordine americane ma era coniuge di un ufficiale medico della Marina Militare Americana in servizio presso la base NATO di Gricignano.

La targa, rilasciata ai veicoli della NATO, risultava giusta nella sequenza alfanumerica, ma era falsificata nelle dimensioni, mentre la targa tedesca risultava totalmente falsa.

L'uomo è stato pertanto denunciato per falsa testimonianza e le targhe sono state sequestrate, insieme al sistema meccanico di rotazione della targa e lo spray al peperoncino. Il tutto è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria.