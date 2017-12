Vomero da incubo per gli automobilisti: auto in sosta danneggiate anche in via Alvino

E' stato un vero e proprio weekend da incubo quello appena passato per molti automobilisti del Vomero.

Numerosi casi di danneggiamenti e devastazioni ad auto in sosta si sono verificati soprattutto nella nottata di sabato in via Aniello Falcone ed in via Enrico Alvino.

Le foto di quest'ultimo raid sono state pubblicate sul gruppo Facebook "Sei del Vomero se..." da un residente, Giuseppe Bruno.

Episodi simili sono stati segnalati anche in alcune strade all'Arenella.