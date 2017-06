Vomero, studente universitario arrestato: 8 piante di cannabis in casa

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno scoperto che uno studente universitario di 28 anni di via Solimena, teneva in casa 8 piante di cannabis mantenute con un sistema di illuminazione artificiale.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti anche 750 grammi di marijuana già essiccata e 53 di hashish in parte già suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’arrestato è ora in attesa del rito direttissimo.