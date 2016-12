Vomero, arrestato ladro d'appartamento pluripregiudicato

Nell’ambito delle attività di controllo predisposte dal Comando della Polizia Municipale di Napoli, finalizzate al contrasto della microcriminalità ed intensificatesi a seguito degli episodi delinquenziali che hanno interessato anche la zona collinare nell’ultimo periodo, personale dell’Unità Operativa Vomero ha arrestato un pregiudicato che si era furtivamente introdotto in un appartamento.

L'uomo di 34 anni, una volta scoperto dalla stessa occupante dell’abitazione, si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti della Polizia Municipale, allertati da passanti.

Addosso gli sono stati trovati diversi arnesi da scasso, compresi guanti per non lasciare impronte, oltre che vari oggetti di valore trafugati, di cui si accerterà l’appartenenza nei prossimi giorni.

La persona, già nota alle forze dell’ordine per reati simili e per i quali aveva anche scontato alcuni anni di carcere, è stata processata per direttissima.

In attesa della prossima udienza dell’11 gennaio, dove verranno ascoltati tutti i testimoni dei fatti accaduti, il malvivente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.